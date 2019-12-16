Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürerken bilet satışları da devam ediyor. Özellikle Eminönü'ndeki bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLL PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango'da şanslı bilet numaraları ve sıralı liste Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasından takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK