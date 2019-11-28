Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı...

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşında yapılacak olan özel çekiliş için artık sayılı günler kaldı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen milyonlarca vatandaş bilet fiyatlarını merak ediyordu. Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını açıkladı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.