28.11.2019 - 10:23 |
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşında düzenlenen çekiliş için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşında yapılacak olan özel çekiliş için artık sayılı günler kaldı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen milyonlarca vatandaş bilet fiyatlarını merak ediyordu. Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını açıkladı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.
Kadın sürücü, köpeği yolun karşısına böyle geçirdi!İstanbul’da trafikte kaydedilen ders niteliğindeki görüntülerde, bir kadın sürücü aracını durdurup kaldırımda bekleyen köpeği yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Köpeğin güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan sürücü, çevredekilerin takdirini kazandı.