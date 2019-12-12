Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet kaç lira?

Milyonlarca vatandaş yılbaşını iple çekerken zengin olma hayali kurmaya başladı. Hala bilet almayanlar ise şu sıralar "Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet kaç lira?" sorularını yöneltiyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLL PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.