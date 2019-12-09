Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar 2020? Çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatları

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Bu yılki büyük ikramiye tutarı 80 milyon TL. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu. Vatandaşlar büyük ikramiye hayali ile bilet bayilerine akın ediyor. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı biletleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

AA muhabirinin, Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLL PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor.