Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Milli Piyango'nun 2020 bilet fiyatları belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye için yüz binlerce bilet satılacak. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, yılbaşı özel çekilişi için 37 milyonun üzerinde bilet basıldığını belirterek, "Biletlerin, bugün itibarıyla 11 milyonu satılmış durumda. Sipariş bazında ise yüzde 120 oranında talep var. Şu anda idaremizde bilet kalmadı." dedi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

AA muhabirinin, Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLL PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.