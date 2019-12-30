Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 2020 saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Büyük gün geldi çattı. 2020 Yılına girmemize ramak kala, tüm yurdu Milli Pİyango çekiliş heyecanı sardı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango bileti alarak şansını denemek istedi. Yılın son günü olan 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 Milli Piyango çekilişi hakkında bilinmesi gereken detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 2020 Milli Piyango çekiliş saati belirlendi. Toplam 436 milyon 540 bin TL'nin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Pİyango 2020 Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’da başlayacak. 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.