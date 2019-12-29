Milli Piyango'da deneme çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi deneme çekilişi gerçekleştirdi. Müdürlüğün Kızılay binasında gerçekleştirilen deneme çekilişi, ilk kez basına açık şekilde düzenlendi. Çekiliş öncesi, çekilişte kullanılacak toplar noter huzurunda tek tek tartıldı. Ardından noter huzurunda deneme çekilişi gerçekleştirildi. Programı Milli Piyango İdaresi yetkilileri de takip etti.

Bu arada, Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00'da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi. Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.