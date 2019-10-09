Milli Savunma Bakanlığı’ndan DAEŞ açıklaması: Göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesiyiz

TSK’nın, Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada DAEŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, “DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, yurt içinde ve sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, TSK’nın Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’in kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı. MSB’nin Twitter hesabından “Engel tanımaz aşarız” başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı bir video da çok sayıda beğeni aldı.



Güvenli Bölge Harekatı



MSB, Irak-Suriye tezkeresinin Meclis’ten geçmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır” denildi. l