MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Milliyet Express 1 yaşında
ABONE OL
13.12.2019 - 07:50 |

Milliyet Express 1 yaşında

Türkiye’nin ilk dijital akşam gazetesi olarak 2018 yılında yayın hayatına başlayan Milliyet Express 1. yaşını kutluyor.

Milliyet Express 1 yaşında

Türkiye’nin en köklü gazetelerinden olan Milliyet’in yeni nesil e-gazetesi Milliyet Express, 1 yılda iki buçuk milyondan fazla kişi tarafından indirildi, okundu ve sevildi. Metro, metrobüs, tren, servis, vapur gibi toplu taşıma araçlarında yolculara eşlik eden e-gazete, yolculuklarda
geçen süreyi verimli hale getiriyor.

Gençlerin tercihi

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 581 bin kişi tarafından indirilen Milliyet Express, içeriğinde basılı gazete ve bildiğimiz e-gazete uygulamalarından farklı olarak teknolojik yenilikler, sosyal medyanın renkli ve son dakika gelişmeleri, astroloji, güncel haberler, moda  ve spor gibi hem gündemi hem de hayatın her alanını ilgilendiren çok çeşitli konular yer alıyor. Özellikle gençlerin severek takip ettiği Milliyet Express yeni yaşında da yarının gazetesini bugünden okumak isteyen herkese güvenli ve farklı bir kaynak olmaya devam edecek.


Milliyet Express, Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden her akşam 17.00’da okuyucuları ile buluşarak son gelişmeleri ceplere taşıyor.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber