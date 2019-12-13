Milliyet Express 1 yaşında

Türkiye’nin en köklü gazetelerinden olan Milliyet’in yeni nesil e-gazetesi Milliyet Express, 1 yılda iki buçuk milyondan fazla kişi tarafından indirildi, okundu ve sevildi. Metro, metrobüs, tren, servis, vapur gibi toplu taşıma araçlarında yolculara eşlik eden e-gazete, yolculuklarda

geçen süreyi verimli hale getiriyor.



Gençlerin tercihi



Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 581 bin kişi tarafından indirilen Milliyet Express, içeriğinde basılı gazete ve bildiğimiz e-gazete uygulamalarından farklı olarak teknolojik yenilikler, sosyal medyanın renkli ve son dakika gelişmeleri, astroloji, güncel haberler, moda ve spor gibi hem gündemi hem de hayatın her alanını ilgilendiren çok çeşitli konular yer alıyor. Özellikle gençlerin severek takip ettiği Milliyet Express yeni yaşında da yarının gazetesini bugünden okumak isteyen herkese güvenli ve farklı bir kaynak olmaya devam edecek.





Milliyet Express, Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden her akşam 17.00’da okuyucuları ile buluşarak son gelişmeleri ceplere taşıyor.