Milliyet Sanat’tan ‘Yedinci Kıta’nın yol haritası

16’ncı kez düzenlenen İstanbul Bienali, Pasifik Okyanusu’nun üzerinde oluşan, 7 milyon ton ağırlığındaki plastik yığını “Yedinci Kıta”dan yola çıkarak tahrip ettiğimiz bitki örtüleri, hayvanlar, su, toprak ve mikro-organizmalarla yüzleşmeye, ellerimizle yarattığımız ekolojik krizle hesaplaşmaya çağırıyor. Dergide bienalin teması “Yedinci Kıta” hakkında detaylı bir inceleme yazısı okurun karşısına çıkarken Nicolas Bourriaud, küratörlüğünü yaptığı 16. İstanbul Bienali’ni derginin okurlarına anlatıyor. Yanı sıra bienalden beş sanatçı ve beş eser ile okura küçük bir rehber sunuluyor. Derginin plastik sanatlar sayfalarında ayrıca bugün İstanbul Modern’de açılacak Canan Tolon’un “Sen Söyle”sine dair sanatçı ile röportaj, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yeni sergisi açılacak Halil Altındere ile bir söyleşi de okurun karşısında.

Pennywise’ın tiz kahkahası

“It 2”in bu ay vizyona girmesiyle Pennywise’ın tiz kahkahaları kulaklarında çınlamayan var mı? Sinema yazarı Selin Gürel, palyaçolarına karşı hislerimizi gözden geçiren bir yazı kaleme aldı. Ayrıca sinema sayfalarında Cemre Ebüziyya’nın “Kız Kardeşler” filmine dair bir söyleşi, Venedik’te yarışan James Gray’in Brad Pitt’li bilim kurgu filmi “Ad Astra”ya dair bir inceleme yazısı da okurun karşısında...

Tuğrul Eryılmaz’ın Bowie’si

Derginin müzik sayfaları ise Tuğrul Eryılmaz’ın David Bowie yazısı ile açılıyor. “Space Oddity”nin 50. yılı şerefine Eryılmaz kendi Bowie’sini anlatırken yeni çıkan albümlerden bu ay İstanbul sahnesinde konser verecek isimlere uzanan söyleşi ve dosyalar okurla buluşuyor. Derginin sahne sanatları sayfaları ise “Perdede yeni sezonda hangi oyunlar var?” sorusuna cevap arıyor. Edebiyat sayfaları ise usta ismi ağırlıyor: Selim İleri yazılarıyla Milliyet Sanat okurlarıyla buluşuyor!