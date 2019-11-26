Milliyet şiddete isyanın sesi oldu

Sayfayı tüm sosyal medya hesaplarından paylaşan Demet Akalın, “Bugün Kadına Şiddetle Mücadele Günü” notunu düştü. İpek Tuzcuoğlu, “Her biri birilerinin bir tanesi ve canı kıymetlisi.. Dualarımız onlarla, geride kalan yakınlarına güç ve kuvvet versin” diye yazdı. Elif Ece Uzun da, duyarlılığından dolayı Milliyet’e teşekkür ederek, John Stuart Mill’in; “Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın” sözünü paylaştı.



Sayfayı, Demet Özdemir, Hande Doğandemir, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Suzan Kardeş, Çiğdem Batur, Seda Sayan, Tuba Ünsal, Yağmur Tanrısevsin, Begüm Mahmutoğlu, Deniz Akkaya, Şilan Makal, Belçim Bilgin, Asena Tuğal, Cansu Kurtçu, Jessica May, Işın Karaca, Tülin Şahin, Nilay Cafer, Yonca Lodi, Gülben Ergen, Yonca Evcimik, Mert Turak, Burcu Kara, Hera Aslan, Gizem Karaca, Merve Özbey, Cenk Eren, Mert Öcal, Eser Yenenler, Taner Rumeli, Mert Kılıç, Gurur Aydoğan, Mahsun Kırmızıgül, Fettah Can, Burcu Güneş, Rojin, İrem Derici, Berdan Mardini ve Ümit Erdim gibi isimler paylaştı.



Öte yandan Instagram ve Twitter kullanıcıları da kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Milliyet’in 1. sayfasına yer verdi. Marketing Türkiye dergisi Twitter hesabından şu notu yazdı; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Milliyet gazetesi çarpıcı bir manşetle okurlarıyla buluştu.” Tribün Dergi de Twitter hesabında ‘Bugün Milliyet’in kapağı, Tebrikler Milliyet’ notuyla gazetemizin 1. sayfasını paylaştı.