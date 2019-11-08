08.11.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA
Milliyet yazdı, İBB harekete geçti: Kirmasti Sarnıcı kurtulacak
İstanbul Fatih’te Haliç Caddesi’nde bulunan Bizans döneminden kalma Kirmasti Sarnıcı’ndaki tahribatın geçen ay Milliyet’te yer almasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.
İBB, sarnıcı temizleyerek restorasyon çalışması başlattı. Temizlik sırasında kültür varlığına zarar verilmemesine özen gösterildi. İBB, korunması zorunlu yapılar arasındaki eseri restore ederek İstanbul’a kazandırmak için çalışma başlattı. Kirmasti Sarnıcı, ihalesi yapılan “İstanbul Geneli 4. Etap Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Çevre Projelerinin Hazırlanması” işi kapsamına dahil edildi. Orta Bizans Dönemi’ne ait (8-12. yüzyıl) Kirmasti Sarnıcı, restorasyonun ardından yeni bir fonksiyon ile İstanbul’un kültürel zenginliklerinin arasına katılacak.