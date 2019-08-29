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29.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet Â

Milliyetâ€™in mutlu günü

Milliyet Ankara BÃ¼roâ€™da gÃ¶rev yapan muhabir arkadaÅŸÄ±mÄ±z Åževket Yaman ile Åžebnem Melis Ã‡alÄ±ÅŸkan evlendi.

Milliyetâ€™in mutlu günü

NikÃ¢h tÃ¶reni AhlatlÄ±bel AtatÃ¼rk ParkÄ±â€™ndaki La Rossa Weddingâ€™de yapÄ±ldÄ±. Ã‡iftin anne ve babalarÄ± Mehmet ve Nimet Yaman ile GÃ¼rbÃ¼z ve Nezahat Ã‡alÄ±ÅŸkan misafirlerini kapÄ±da karÅŸÄ±ladÄ±. Ã‡ankaya Belediye BaÅŸkanÄ± Alper TaÅŸdelenâ€™in kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± nikÃ¢hta Ã§iftin ÅŸahitliklerini CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Milliyet Ankara BÃ¼ro Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Tezel, BaÅŸak Kubilay ve Ä°pek PÄ±nar Ã–zkavalcÄ± yaptÄ±. NikÃ¢h tÃ¶renine Ã§iftin aileleri, yakÄ±nlarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ile medya ve siyaset dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da isim katÄ±ldÄ±. Torun, evlilik cÃ¼zdanÄ±nÄ± geline verirken, misafirlere nikÃ¢h ÅŸekeri yerine TÃ¼rkiye EÄŸitim GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri VakfÄ±â€™na yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸÄ± simgeleyen kitap ayraÃ§larÄ± hediye edildi. Milliyet ailesi olarak Åževket ve Åžebnem Ã§iftine mutluluklar diliyoruz.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

Ä°stanbul'da çarÅŸaflÄ± saldÄ±rÄ±KaÄŸÄ±thaneâ€™de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarÅŸaflÄ± olduÄŸu ileri sürülen kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi yaralanÄ±rken, ÅŸüpheli ise elindeki silahla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.
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