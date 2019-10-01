Milyonlarca öğrenci erişim sağlıyor! E OKUL VBS GİRİŞİ

2019-2020 Eğitim yılı başlar başlamaz e okul vbs sistemi ilgi görmeye başladı. Milyonlarca eğitim gören öğrenci, e okul sistemi üzerinden eğitim bilgilerini öğrenmek istiyor. Haftalık ders programı, öğrencinin devamsızlık bilgileri, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı e okul vbs sistemine erişim nasıl olur?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL OLUR?

e okul vbs girişi, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



