01.10.2019 - 11:06 |
Milyonlarca öğrenci erişim sağlıyor! E OKUL VBS GİRİŞİ
Milyonlarca öğrencinin erişim sağladığı e okul sistemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Öğrencilerin uğrak yeri e okul vbs girişi yaparak merak ettiğiniz bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Peki e okul vbs girişi nasıl yapılır?
2019-2020 Eğitim yılı başlar başlamaz e okul vbs sistemi ilgi görmeye başladı. Milyonlarca eğitim gören öğrenci, e okul sistemi üzerinden eğitim bilgilerini öğrenmek istiyor. Haftalık ders programı, öğrencinin devamsızlık bilgileri, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı e okul vbs sistemine erişim nasıl olur?
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL OLUR?
e okul vbs girişi, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte sağlanıyor.
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Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladıDenizli’de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.