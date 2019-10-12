Milyonların kalbi Mehmetçik’le

Maaşını bağışlayan, kurbanlar kesen, yaşlısından gencine, öğrencisinden işçisine, esnafından, gurbetçisine milyonlarca vatanseverin kalbi operasyonun başarısı için atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde, eller Barış Pınarı Harekatı için semaya kalktı. Hutbede, “Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız; ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Ya Rabbi, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle” ifadeleri kullanıldı.







Kurban kesildi



Birçok kentte sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, harekatın başarısı için kurbanlar kesildi. Tokat’ın Turhal Belediyesi ev ve iş yerlerine asılması için 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Bursalı bir hayırsever, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler adına Akçakale’de 50 kurban kestirip yetimlere dağıttı.



Mustafa dedeye alkış



Bolu’da Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin lirayı, Nevşehir’de ise Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.







Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında çalışan işçiler, yeraltında başlayacakları mesai öncesi harekata katılan kahramanlar için dua edip, kurban kesti.







Hatay’da Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Mehmetçik için kurban kesen ve harekâtın adeta simgesi haline gelen ve “Yörük Ana” olarak tanınan Döndü Deveci ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut da, Barış Pınarı Harekatı’nı da yakından takip ediyor. Deveci ve Bulut, Mehmetçik’in zaferle dönmesi için dua ediyor.







Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, ‘Barış Pınarı Harekatı’na gönüllü olarak katılmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. Komşularının duygulandıran bu davranışı karşısında mahalleli de Mustafa dedeyi omuzlarına alarak, ‘En büyük asker bizim asker’ sloganı attı.





Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, meydanda bir ara gelerek, “Kahrolsun PKK”, “Vatan Sana Canım Feda” sloganları attı. Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar, operasyona katılan Mehmetçiklere dua ederek sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirtti.