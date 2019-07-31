Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

Ülke tarihimizin önemli bir eseri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? İşte 31 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...



SORU



Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir?



CEVAP



Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'dir.