31.07.2019 - 18:05
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülke tarihimizin önemli bir eseri ile ilgili oldu. İşte 31 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...
Ülke tarihimizin önemli bir eseri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? İşte 31 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...
SORU
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir?
CEVAP
Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'dir.