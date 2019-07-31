MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu
31.07.2019 - 18:05

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülke tarihimizin önemli bir eseri ile ilgili oldu. İşte 31 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

Ülke tarihimizin önemli bir eseri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? İşte 31 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...

SORU

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir?

CEVAP

Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'dir.

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldiABD elçiliği Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildiğini duyurdu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

Sıradaki Haber