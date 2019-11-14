Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında?
Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları ile sık sık gündeme geliyor. Peki, Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında? İşte Mine Tugay ile ilgili merak edilenler...
Mine Tugay kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncunun hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mine Tugay'ın biyografisi...
MİNE TUGAY KİMDİR?
Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya doğumlu. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.
Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.
Medcezir dizisindeki rolü ile yıldızı bir kez daha parlamıştır. Şimdilerde Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'da rol almaktadır.
MİNE TUGAY DİZİLERİ
1998 Karambol Kamil
2002 Gülbeyaz Başak
2004 Adı Aşk Olsun Eda
2004 Aliye Defne
2005 Aşk Her Yaşta Elvan
2006 Gülpare Gülbahar
2007 Benden Baba Olmaz Sevil
2008 Sınıf Özlem
2009 Aynadaki Düşman Nisan Yağmur
2009-2010 Kapalı Çarşı Feride / Elif
2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Suna
2011 5'er Beşer Bengisu
2012 Yalan Dünya Aysu
2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Bahar
2013-2014 Medcezir Ender Serez
2014 Kalp Hırsızı Defne
2015 Çilek Kokusu Elçin
2016-2017 Paramparça Asuman Terzioğlu
2019- Zalim İstanbul Şeniz Karaçay