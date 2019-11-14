Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında?

Mine Tugay kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncunun hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mine Tugay'ın biyografisi...

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya doğumlu. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Medcezir dizisindeki rolü ile yıldızı bir kez daha parlamıştır. Şimdilerde Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'da rol almaktadır.

MİNE TUGAY DİZİLERİ

1998 Karambol Kamil

2002 Gülbeyaz Başak

2004 Adı Aşk Olsun Eda

2004 Aliye Defne

2005 Aşk Her Yaşta Elvan

2006 Gülpare Gülbahar

2007 Benden Baba Olmaz Sevil

2008 Sınıf Özlem

2009 Aynadaki Düşman Nisan Yağmur

2009-2010 Kapalı Çarşı Feride / Elif

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Suna

2011 5'er Beşer Bengisu

2012 Yalan Dünya Aysu

2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Bahar

2013-2014 Medcezir Ender Serez

2014 Kalp Hırsızı Defne

2015 Çilek Kokusu Elçin

2016-2017 Paramparça Asuman Terzioğlu

2019- Zalim İstanbul Şeniz Karaçay