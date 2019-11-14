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14.11.2019 - 12:33 |

Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında?

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları ile sık sık gündeme geliyor. Peki, Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında? İşte Mine Tugay ile ilgili merak edilenler...

Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında?

Mine Tugay kimdir? Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncunun hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mine Tugay'ın biyografisi...

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya doğumlu. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Medcezir dizisindeki rolü ile yıldızı bir kez daha parlamıştır. Şimdilerde Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'da rol almaktadır.

MİNE TUGAY DİZİLERİ

1998      Karambol Kamil                

2002      Gülbeyaz             Başak

2004      Adı Aşk Olsun    Eda       

2004      Aliye      Defne  

2005      Aşk Her Yaşta     Elvan    

2006      Gülpare               Gülbahar            

2007      Benden Baba Olmaz       Sevil     

2008      Sınıf       Özlem  

2009      Aynadaki Düşman           Nisan Yağmur   

2009-2010           Kapalı Çarşı         Feride / Elif        

2011-2012           Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi   Suna

2011      5'er Beşer           Bengisu

2012      Yalan Dünya       Aysu     

2012-2013           Öyle Bir Geçer Zaman ki               Bahar   

2013-2014           Medcezir             Ender Serez      

2014      Kalp Hırsızı          Defne  

2015      Çilek Kokusu      Elçin      

2016-2017           Paramparça        Asuman Terzioğlu

2019-     Zalim İstanbul   Şeniz Karaçay

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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