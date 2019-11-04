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04.11.2019 - 12:37 | | DHA

Miniatürk'te turistin çantasÄ±nÄ± çalan ÅŸüpheli yakalandÄ±

Ä°stanbulâ€™da mÃ¼zelere gelen turistlerin Ã§antalarÄ±nÄ± Ã§alan ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin bir turistin Ã§antasÄ±nÄ± Ã§almasÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Miniatürk'te turistin çantasÄ±nÄ± çalan ÅŸüpheli yakalandÄ±

BeyoÄŸlu'nda bulunan MiniatÃ¼rk mÃ¼zesine 27 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ gelen Fas uyruklu Sait L.'nin (36) bankta oturduÄŸu sÄ±rada yanÄ±na yaklaÅŸan S.D (13) isimli ÅŸÃ¼pheli ayakkabÄ± baÄŸlama bahanesiyle turistin Ã§antasÄ±nÄ± Ã§aldÄ±. Durumu fark eden Sait L. olayÄ± polise ihbar etti. MaÄŸdurun Ã§antasÄ±nda cep telefonu, 2 bin lira, 300 euro, motosiklet anahtarÄ± ile jet ski anahtarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ihbar Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. MÃ¼zedeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis ÅŸÃ¼phelilerin kimliklerini tespit etti. Remziye D.(33), Emrah D.(26) ve yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan S.D(13) Esenler' de geÃ§en Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±. YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan S.D. Ã‡ocuk Åžubeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Poliste yapÄ±lan sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Emrah D. ve Remziye D. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan ÅŸÃ¼pheli S.D. ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yan diÄŸer kadÄ±n ÅŸÃ¼phelinin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

HIRSIZLIK KAMERADAÂ

Ã–te yandan hÄ±rsÄ±zlÄ±k anlarÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde turistin yanÄ±na ayakkabÄ± baÄŸlama bahanesiyle Ã§Ã¶ken Ã§ocuk Ã§antayÄ± Ã§alÄ±yor. ÅžÃ¼pheli daha sonra uzaklaÅŸÄ±yor. DiÄŸer ÅŸÃ¼phelileri ise o anlarda etrafÄ± gÃ¶zetliyor.

Ä°stanbul'da Ä±spanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandÄ±m"Ä°stanbulâ€™da Ä±spanakla birlikte yediÄŸi ottan zehirlenen Sevim Karacaner,â€œmarketten Ä±spanak aldÄ±m. Onun içerisinde bilmediÄŸim bazÄ± otlar vardÄ± ama ben elimi yaktÄ±ÄŸÄ± için Ä±sÄ±rgan olarak algÄ±ladÄ±m. Onu da doÄŸradÄ±m içine ÅŸifa olur niyetine. Bilsem almazdÄ±m, doÄŸramazdÄ±m. Bir an gözlerimi kaybettim sandÄ±m hala da etkisi sürüyor" dedi.
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