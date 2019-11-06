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06.11.2019 - 14:27 | | DHA

Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ani fren yapan minibüste düşen 3 yolcu, yaralandı.

Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı

Turgutla'da Nazif Şahin (54), yönetimindeki 45 D 4033 plakalı yolcu minibüsü ile saat 10.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi girişine geldiğinde, sürücüsü yayalara yol vermek için aniden durduğu öne sürülen otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada yolculardan Elif Emek (54), Necmiye Sütçü (53) ve Ayşe Çelik (31) minibüsün içinde düştü.

Yaralanan 3 yolcu, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından polis, minibüs şoförünün ifadesine başvurdu.

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyükSüveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında istilacı tür olarak da bilinen 'balon balığı' denizde ve karada tehlike saçmaya devam ediyor.
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