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22.08.2019 - 20:18| AA

Minibüs beklerken hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Muğla’daki trafik kazasında balayından dönüş için durakta minibüs bekleyen damat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Minibüs beklerken hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevkisinde yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada, durakta minibüs bekleyen Mustafa Kabaca hayatını kaybetti, sürücüler Zekai Karakaş, Durmuş Yüksek ile 48 L 6432 plakalı otomobilde bulunan Emine Yüksek, Egemen Yüksek, Nadir Emre Yüksek yaralandı.

Kabaca'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kabaca'nın 17 Ağustos'ta Havva Kabaca ile evlendiği, balayı için gittikleri Marmaris'ten Muğla'ya dönmek için durakta minibüs beklediği öğrenildi.

Kaza sırasında eşinin yanında olan Havva Kabaca'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
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