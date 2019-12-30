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30.12.2019 - 10:27 | | DHA

Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Adapazarı'nda, seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan T. idaresindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan T., Fatma Kılıç ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Fatma Kılıç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gittiKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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