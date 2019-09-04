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04.09.2019 - 15:04| DHA

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Adıyaman yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Mehmet Emin Karataş'ın kullandığı 02 KV 090 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Karataş ile araçta bulunan Kamil Yalçınkaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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