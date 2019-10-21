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21.10.2019 - 16:11 | | İHA

Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, M.Ş., idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü M.Ş., ile minibüste bulunan A.B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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