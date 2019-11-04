MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMinibüsün çarptığı polis aracı takla attı
04.11.2019 - 08:05 | | DHA

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı

Ankara'da polis aracı, minibüsün arkadan çarpması sonucu takla attı. Kazada, 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesine doğru giden Cüneyt Y. yönetimindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, önünde seyreden Yılmaz A.'nın kullandığı resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsü Yılmaz A.'nın kontrolünden çıkan polis aracı, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ile Cemal S. ve minibüsteki Cüneyt Y. ile Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MESLEKTEŞLARININ YARDIMIYLA SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı. Araçların çekici ile olay yerinde kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı


    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

    Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Sıradaki Haber