DiyarbakÄ±r'da, oturan apartman gÃ¶revlisi Murat (35) ve Fikriye Ceylan (31) Ã§iftinin 2 ay Ã¶nce, Asmin Sarya ismini verdikleri kÄ±z Ã§ocuÄŸuÂ dÃ¼nyayaÂ geldi. Ceylan Ã§ifti,Â 1 ay Ã¶nce soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle Asmin Sarya'yÄ± aile hekimine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Aile hekiminin DiyarbakÄ±r Devlet Hastanesi'ne sevk ettiÄŸi Asmin Sarya'nÄ±n kan tahlilinde beyaz kÃ¼re deÄŸeri dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã§Ä±ktÄ±. YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi'ndeÂ tedaviye alÄ±nan Asmin Sarya'ya, Alerji veÂ Ä°mmÃ¼noloji servisinde yapÄ±lan tahliller sonucu Ã§ok nadir gÃ¶rÃ¼len 'AÄŸÄ±r Kombine Ä°mmÃ¼n Yetmezlik' teÅŸhisi konuldu

DÄ°YARBAKIR'DAN ADANA'YA TAÅžINDILAR

KÄ±zlarÄ±nÄ±n kemik iliÄŸi nakli yapÄ±lmazsa 6 ay iÃ§inde hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini Ã¶ÄŸrenen Ceylan Ã§ifti bu haberle yÄ±kÄ±ldÄ±. Maddi imkanlarÄ± yetersiz olmasÄ± veÂ DiyarbakÄ±r'da kemik iliÄŸi bankasÄ± bulunmamasÄ± nedeniyle,Â Fikriye Ceylan, yanÄ±na oÄŸlu Hamza ve kÄ±zÄ± Asmin Sarya'yÄ± da alarak kemik iliÄŸi bankasÄ± olan Adana'daki kayÄ±nvalidesinin evine taÅŸÄ±ndÄ±.Â

Minik Asmin, Ã‡ukurova Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'nde destekleyici tedaviye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Ceylan ailesi, kÄ±zlarÄ±nÄ±n iyileÅŸebilmesi iÃ§in uygun donÃ¶r bulmak amacÄ±yla kampanya baÅŸlattÄ±.Â

Ä°NSANLAR BAÄžIÅž YAPMAKTAN Ã‡EKÄ°NÄ°YOR

Fikriye Ceylan,Â AÄŸÄ±r Kombine Ä°mmÃ¼n Yetmezlik'in de alt dallarÄ± bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, tam olarak tespit edilebilmesi iÃ§in ABD'de bir merkeze kan Ã¶rneÄŸi gÃ¶nderildiÄŸini kaydetti. KÄ±zÄ±nÄ±n ne kadar erken donÃ¶r bulunursa o kadar hÄ±zlÄ± iyileÅŸeceÄŸini belirten Ceylan, kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ±na destek istedi.

KÄ±zÄ± iÃ§in gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ken Ceylan, "Doktorlar kemik iliÄŸi nakli yapÄ±lmazsa Ã§ocuÄŸumun 6 ay iÃ§inde vÃ¼cudunda yaralar Ã§Ä±ktÄ±ktan sonraÂ hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°nsanlar baÄŸÄ±ÅŸ yapmaktan Ã§ekiniyor. Ä°nsanlar donÃ¶r olmaktan korkuyor. LÃ¼tfen insanlar artÄ±k bilinÃ§lensin. DonÃ¶r olmanÄ±n bir zorluÄŸu yok. Biz bu kampanyanÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Daha Ã§ok insan KÄ±zÄ±lay'a kÃ¶k hÃ¼cre iÃ§in baÅŸvursun. Belki kÄ±zÄ±m iÃ§in uygun donÃ¶r bulunur" diye konuÅŸtu.