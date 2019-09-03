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03.09.2019 - 17:53| İHA

Minik bedeni daha fazla dayanamadı!

Bilecik'te geçtiğimiz Mart ayında lösemi teşhisi konularak ilik nakli olan Nursima Çakmak (3) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minik bedeni daha fazla dayanamadı!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçisi olan Fatih ve Seviye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan Nursima Çakmak’a geçtiğimiz Mart ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Çakmak ailesi kızlarının tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye gitmesinin ardından küçük Nursima için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından uygun ilik bulunarak 22 Ağustos’ta ameliyatla nakledildi.

Nursima Çakmak’ın tedavisi için gerekli olan ilaçlar ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in katkısı sonucu Amerikalı bir sağlık firması tarafından temin edildi. Asgari ücretle çalışan aileye bu süreçte Osmaneli ilçe halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla katkıda bulundu.

Hayatını kaybetti

İlik nakli ameliyatının ardından tedavisi süren Nursima Çakmak, önceki akşam aniden fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alınarak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, minik Nursima dün öğle namazına müteakiben İstasyon Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Osmaneli İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

 

 

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