MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Minik Duru'nun ölümüne sebep olan oyuncakla ilgili bozuk iddiası!
ABONE OL
24.12.2019 - 17:34 | | DHA

Minik Duru'nun ölümüne sebep olan oyuncakla ilgili bozuk iddiası!

Mersin’de ailesi ile birlikte gittikleri restoranın oyun alanındaki helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümünde sorumlu tutulan işletme sahibi Fatma A., helikopterin bozuk olduğunu ve 1 yıldır kullanmadıklarını ileri sürdü.

Minik Duru'nun ölümüne sebep olan oyuncakla ilgili bozuk iddiası!

Mersin Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (45), akşam yemeği için eşi Nilgün (37) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu (15) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Tan ailesi, çocuklarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle işletmeciler Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası, restoran çalışanları Enver U. ile Mehmet S.'nin ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan 4 sanık, Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile taraf avukatları katıldı. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Duruşmada savunma yapan restoran işletmecisi Fatma A., olay anında restoranın yanındaki evinde olduğu, helikopterin bozuk olduğunu söyledi. Fatma A., "Oyuncak helikopter  bozuktu. Fişi takılı değildi. Taksak da bir şey olmuyordu. Benim torunlarım ve elemanların çocukları da bununla oynuyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

 

 

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'ndeEski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küflenmiş sucuklarla yakalanmıştı! Cezası belli oldu

Küflenmiş sucuklarla yakalanmıştı! Cezası belli oldu

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber