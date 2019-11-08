Minik Eylül'e çarpan şoförüne tutuklama talebi!

Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.