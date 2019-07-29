Minik Maria Türkiye’de yeniden doğdu

Ukrayna Harkov’da yöneticilik yapan Maksym ve bankacı Swetlana Svyrydov’un tek çocukları olan Maria’nın 5 aylıkken karnında tespit edilen şişliğin tümör olduğu ortaya çıktı. Ülkesinde yapılan muayenelerde kitlenin hayati organlara çok yakın olduğu, hayati organ ve ana damarlara sarıldığı ortaya çıkınca, doktorlar “riskli” diyerek ameliyat yapmak istemedi. Küçük bebeğin ailesi, bebeklerini kurtarmak için ülke ülke doktor aramaya başladı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye’ye gelerek Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nadir Tosyalı’ya ulaşan aile İstanbul’a geldi.

‘Yapamayız’ dediler’

Küçük kızlarına rutin kontroller sırasında kitlenin teşhis edildiğini anlatan baba Maksym Svyrydov, Maria’da kötü huylu bir tümör tespit edildiğini belirterek, tedavi sürecini şöyle anlattı:

“Çocuk onkolojisine gittim ama Ukrayna’da bize ‘Ameliyat edemeyiz sadece kemoterapi tedavisi uygulayabiliriz’ dediler. Bunun üzerine araştırmalara başladık herkes bizi Türkiye’ye yönlendirdi. Tosyalı’ya ulaştık ve tetkikler sonrası hemen bizi ameliyata aldılar. 7 saat süren operasyon sonucunda kızımız sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz.”

‘Tehlike kalmadı’

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Nadir Tosyalı da birçok yerde bu ameliyatın yapılmadığına dikkat çekerek, “Kitle hayati organlara çok yakın ve yer yer de hayati organ ve ana damarlar tümöral kitle ile sarılmış durumdaydı. Geldiğinde gerçekten de durumu iyi değildi. Çocuk Onkolojisi kurulumuzda detaylı bir değerlendirme sonrası ekip olarak hastamızı ameliyat etmeye karar verdik. Bebeğin cerrahi tedavi dışındaki yaklaşımlarla iyileşmesi imkânsız gibi görünüyordu. Hiçbir organa zarar vermeden bütün bölgeleri kitleden temizledik ve tümörü çıkardık. Maria artık bundan sonra sadece kontrollere gelecek” dedi.