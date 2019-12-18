AÃ§Ä±k savunmasÄ±nda, "Tek elimde duÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iÃ§in tutamadÄ±m ve Ã§ocuk birkaÃ§ defa dÃ¼ÅŸtÃ¼. KimliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼remedik. Umut'a Ã§ok masraf yaptÄ±m, Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgim yok" deyip, beraatini istedi. Anne Hasan ise AÃ§Ä±k'Ä±n kendisine Umut'u dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemediÄŸini belirtti.Â AÃ§Ä±k'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.

Bursa'nÄ±n DemirtaÅŸ Mahallesi'nde, Åžubat ayÄ±nda, Umut Hasan (2)Â bilinci kapalÄ± halde,Â koltuktan dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla annesinin sevglisi Kenan AÃ§Ä±k (39) tarafÄ±ndan DOSAB Semt PolikliniÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve buradan Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. KafatasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi belirlenen Hasan, 6 gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. YapÄ±lan otopside, Umut'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ÅŸÃ¼pheli bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. KafasÄ±na darbe aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen Umut'un annesiÂ Suriye uyruklu Aysel Hasan ve sevgilisi Kenan AÃ§Ä±k, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadelerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ikilidenÂ Kenan AÃ§Ä±k, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Anne Aysel Hasan ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bursa 1'inciÂ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanÄ±k Kenan AÃ§Ä±k hakkÄ±nda 'Kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek'Â suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, tutuksuz sanÄ±k anne Aysel HasanÄ±n da 'Aile hukukundan kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ihlali ve suÃ§u bildirmeme'Â suÃ§undan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. BugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davada, duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Kenan AÃ§Ä±k, mÃ¼ÅŸteki sanÄ±k Aysel Hasan, tanÄ±klar ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

'UMUT BÄ°RKAÃ‡ DEFA DÃœÅžTÃœ, KÄ°MLÄ°ÄžÄ° OLMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N HASTANEYE GÃ–TÃœREMEDÄ°M'

SavunmasÄ±nÄ± yapan sanÄ±k Kenan AÃ§Ä±k, Aysel Hasan'la olaydan 7 ay Ã¶nce Ä°stanbul'da tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve zaman zaman bir araya geldiklerini sÃ¶yledi. Aysel Hasan'Ä±n fuhuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oÄŸlunu baÅŸkalarÄ±na emanet edip geceleri dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren AÃ§Ä±k, "Aysel'le Bursa'ya yerleÅŸmeye karar verdik. Olaydan 3 gÃ¼n Ã¶nce DemirtaÅŸ Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Ã‡ocuk hastaydÄ± ve sÃ¼rekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, Ã§ocuÄŸu tek baÅŸÄ±ma yÄ±kadÄ±m. Tek elimde duÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iÃ§in tutamadÄ±m ve Ã§ocuk birkaÃ§ defa dÃ¼ÅŸtÃ¼. KimliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼remedim" dedi.

'UMUT Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MASRAF YAPTIM, ONU BEN Ã–LDÃœRMEDÄ°M'

AÃ§Ä±k, aynÄ± gece Aysel Hasan'Ä±n yine dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SÃ¼t hazÄ±rlamak iÃ§in mutfaÄŸa gittiÄŸimde salondan bir ses geldi. Salona dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde Umut'un yere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. AÄŸzÄ±nÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ocuÄŸu alÄ±p DOSAB Semt PolikliniÄŸine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Ã‡ocuk daha Ã¶lmemiÅŸti. Aysel'i arayÄ±p 'Ã‡abuk, gel Umut koltuktan dÃ¼ÅŸtÃ¼' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeÅŸimin yanÄ±na gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeÅŸimin adÄ±nÄ± ver' dedim" diye konuÅŸtu. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã§ok masraf yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AÃ§Ä±k, Umut'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgisini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek beraatini istedi.

'UMUT'UN VÃœCUDUNDA BÄ°R ÅžEY YOKTU'

MÃ¼ÅŸteki sanÄ±k Aysel Hasan da oÄŸlunun, daha Ã¶nce beraber yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸiden olduÄŸunu ve doÄŸuÅŸtan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu anlattÄ±. Kenan AÃ§Ä±k'la bir mÃ¼ddet gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra kendisini oÄŸluyla Bursa'ya getirdiÄŸini belirten Hasan, "OlayÄ±n olduÄŸu gÃ¼n 17.00 sÄ±ralarÄ±nda evden Ã§Ä±ktÄ±m. Ben Ã§Ä±karken Umut uyuyordu. Saat 21.30 sularÄ±nda Ã§ocuÄŸu sormak iÃ§in Kenan'Ä± aradÄ±m. Umut'u sordum 'Ä°yi' dedi. Aradan 10-15 dakika geÃ§ti Kenan beni aradÄ±. Sesi telaÅŸlÄ±ydÄ±. 'Ã‡abuk gel, Umut koltuktan dÃ¼ÅŸtÃ¼ nefes almÄ±yor' dedi. Direkt hastaneye gittim. Umut'a mÃ¼dahale ediliyordu ve vÃ¼cudunda gÃ¶rÃ¼nen bir ÅŸey yoktu" dedi.

'KENAN BANA UMUT'U YIKARKEN DÃœÅžÃœRDÃœÄžÃœNÃœ SÃ–YLEMEDÄ°, ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M'

OÄŸlunun poliklinikten hastaneye sevk edildiÄŸini ve hemen ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Hasan, "Doktor emar Ã§ektikten sonra 'Bu Ã§ocuÄŸa ne olmuÅŸ, kafatasÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, beyin kanamasÄ± geÃ§iriyor' dedi. Bir hafta yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kenan bana Ã§ocuÄŸu yÄ±karken dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda bir ÅŸey demedi. ÅžikayetÃ§iyim" diye konuÅŸtu.

DuruÅŸmaya tanÄ±k olarak katÄ±lan olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± apartman sakinlerinden Feyhan Ã–zden de olaydan 3 gÃ¼n Ã¶nce Umut'un sÃ¼rekli aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ de Ã¼st katta oturan komÅŸularÄ±nÄ±n kendisini arayarak daireden yÃ¼ksek ses geldiÄŸini belirterek, "Bu Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar mÄ±?" diye sorduÄŸunu, sonrasÄ±nda Ã§ocuÄŸun hastanede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiklerini sÃ¶yledi.

Mahkeme heyeti, anne Aysel Hasan hakkÄ±ndaki adli kontrol ÅŸartÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, sanÄ±k Kenan AÃ§Ä±k'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na, tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi ve delillerin toplanmasÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.