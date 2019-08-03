Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?
2017 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay ve Nurten Erdemir oturuyor. Komedi ve dram türündeki filmde sevilen oyuncular yer alıyor. İşte Miraç filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerinde ünlü oyuncular Ufuk Bayraktar ve Meltem Miraloğlu'nun yer aldığı dram filminin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay otururken senaryosunu ise Yasin Öksüz kaleme aldı. Başrolde yer alan Yusuf ile Ali'yi de Arda Şahin ile Emircan Çal canlandırıyor.
MİRAÇ FİLMİ KONUSU
Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.
OYUNCU KADROSU
Meltem Miraloğlu: Nuran
Ufuk Bayraktar: Rıfat
Arda Şahin: Yusuf
Emircan Çal: Ali
Oğuz Oktay: Osman