Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Başrollerinde ünlü oyuncular Ufuk Bayraktar ve Meltem Miraloğlu'nun yer aldığı dram filminin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay otururken senaryosunu ise Yasin Öksüz kaleme aldı. Başrolde yer alan Yusuf ile Ali'yi de Arda Şahin ile Emircan Çal canlandırıyor.

MİRAÇ FİLMİ KONUSU

Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.

OYUNCU KADROSU

Meltem Miraloğlu: Nuran

Ufuk Bayraktar: Rıfat

Arda Şahin: Yusuf

Emircan Çal: Ali

Oğuz Oktay: Osman