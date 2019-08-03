MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMiraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?
03.08.2019 - 11:27

Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

2017 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay ve Nurten Erdemir oturuyor. Komedi ve dram türündeki filmde sevilen oyuncular yer alıyor. İşte Miraç filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Başrollerinde ünlü oyuncular Ufuk Bayraktar ve Meltem Miraloğlu'nun yer aldığı dram filminin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay otururken senaryosunu ise Yasin Öksüz kaleme aldı. Başrolde yer alan Yusuf ile Ali'yi de Arda Şahin ile Emircan Çal canlandırıyor.

MİRAÇ FİLMİ KONUSU

Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet'i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılacaklardır. Film, Hz Muhammed'in Miraç'a çıkışını çocukların gözünden göstermeyi, onların dünyasından vermeyi hedefliyor.

OYUNCU KADROSU

Meltem Miraloğlu: Nuran
Ufuk Bayraktar: Rıfat
Arda Şahin: Yusuf
Emircan Çal: Ali
Oğuz Oktay: Osman

Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Miraç filmi konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Yüzünün yarısı dev tümörle kaplı!

Yüzünün yarısı dev tümörle kaplı!

Babam filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

Babam filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

İrlandalı çifte dehşeti yaşattılar!

İrlandalı çifte dehşeti yaşattılar!

Sıradaki Haber