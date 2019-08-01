Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner biyografisi

Miray Daner kimdir sorusu araştırılmaya devam ediyor. Kubilay Aka ile yaşadıkları aşklarını sonlandırma kararı alan ikiliden Kubilay Aka dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ayrılığı açıkladı. Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılıklarının ardından magazin gündeminde en çok aranan isimler olarak öne çıktı.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbulda doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

KUBİLAY AKA AYRILIK KARARINI DUYURDU

Ünlü oyuncu ayrılık kararını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."