Miray Daner kimdir? Miray Daner yaşı kaç?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, oyunculuğa 7 yşaında Papatyam dizisinde Metin Akpınar'ın torunu olarak oynayarak adım attı.

Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Vatanım Sensin dizisinde abisini canlandıran Kubilay Aka ile ilişki yaşayan Miray Daner'den bir süre önce ayrılık haberi gelmiştir.

Ayrıca oyuncu Aras Bulut İynemli de Miray Daner'in halasının oğludur.

MİRAY DANER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2008 Bez Bebek - Oyuncak

2009-2011 Papatyam - Gonca

2010 1 Kadın 1 Erkek - Zeynep'in çocukluğu

2012 Zil Çalınca - Duygu

2012 Zil Çalınca Avı - Miray

2012-2013 Merhaba Hayat - Dünya

2013-2015 Medcezir - Beren Beyliec

2016-2018 Vatanım Sensin - Hilal

2018 Bir Litre Gözyaşı - Cihan Yürekli

2019 Hakan: Muhafız

2010 Dersimiz: Atatürk - Sabiha Gökçen küçüklüğü

2011 Çınar Ağacı - Pelin

2013 Arkadaşım Max - Melda

2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman