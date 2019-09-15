Miray Daner kimdir? Miray Daner yaşı kaç?
Vatanım Sensin dizisi ile büyük çıkış yakalayan Miray Daner kimdir? Bir dönem Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki ile de magazinde oldukça yer edinmişti. İşte Miray Dnaer ile ilgili merak edilenler...
15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, oyunculuğa 7 yşaında Papatyam dizisinde Metin Akpınar'ın torunu olarak oynayarak adım attı.
Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
Vatanım Sensin dizisinde abisini canlandıran Kubilay Aka ile ilişki yaşayan Miray Daner'den bir süre önce ayrılık haberi gelmiştir.
Ayrıca oyuncu Aras Bulut İynemli de Miray Daner'in halasının oğludur.
MİRAY DANER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2008 Bez Bebek - Oyuncak
2009-2011 Papatyam - Gonca
2010 1 Kadın 1 Erkek - Zeynep'in çocukluğu
2012 Zil Çalınca - Duygu
2012 Zil Çalınca Avı - Miray
2012-2013 Merhaba Hayat - Dünya
2013-2015 Medcezir - Beren Beyliec
2016-2018 Vatanım Sensin - Hilal
2018 Bir Litre Gözyaşı - Cihan Yürekli
2019 Hakan: Muhafız
2010 Dersimiz: Atatürk - Sabiha Gökçen küçüklüğü
2011 Çınar Ağacı - Pelin
2013 Arkadaşım Max - Melda
2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman