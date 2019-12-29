‘Mis kokulu’ resimler

10 Ocak’ta açılacak sergide, iki ismin 30’a yakın sayıda büyük ebat eserleri ilk kez sergilenecek. 100’e yakın resimden 40’ı da ilk defa gün yüzüne çıkacak.

Ortak atölyeden

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar bir çok farklı eserleri yer alacağı sergide ikilinin portreleri, natürmortları, peyzajları, İstanbul manzaraları ve kumlardan yaptığı eserleri, daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı şekilde bir arada olacak.“Yalnızlığım Mis Kokmalı” adını taşıyan ve 15 Şubat’a dek Galeri Selvin’de görülebilecek sergide Eyüboğlu çiftinin ortak atölyesinden çıkan eserler sanatseverlerle buluşacak.