MisafirliÄŸine gitti, kendini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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Olay, ArnavutkÃ¶y KarlÄ±bayÄ±r Mahallesi Arif Sokaktaki tek katlÄ± bir gecekonduda meydana geldi. YalnÄ±z yaÅŸayan Mahmut BiliÅŸ, kendisi gibi yalnÄ±z yaÅŸayan arkadaÅŸÄ± Salih Duman'a misafir oldu. Ä°ddiaya gÃ¶re, 2 gÃ¼ndÃ¼r arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde misafir olan Mahmut BiliÅŸ, dÃ¼n akÅŸam 18.30'da kafasÄ±na dayadÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± ateÅŸleyerek intihar etti. KomÅŸularÄ±n ve mahallede bulunan Ã§ocuklarÄ±n silah sesini duymasÄ± Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan, BiliÅŸ'in baÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± tek kurÅŸun darbesiyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. Â

Ä°ntihar ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len BiliÅŸ'in arkadaÅŸÄ± da olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± eve gelerek polise bilgi verdi. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gecekondunun etrafÄ±nÄ± gÃ¼venlik ÅŸeridine alan polis olay yeri inceleme ekipleri, yaptÄ±klarÄ± detaylÄ± incelemenin ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i savcÄ±nÄ±n gelmesini bekledi. SavcÄ±nÄ±n gelerek inceleme yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BiliÅŸ'in cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinden ayrÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen BiliÅŸ'in yakÄ±nlarÄ±, olay yerine geldiÄŸinde BiliÅŸ'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenince sinir krizi geÃ§irdiler.

Mahallede arkadaÅŸlarÄ± ile oyun oynarken tek el silah sesi duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ahmet Kaplan, intihar eden kiÅŸinin arkadaÅŸÄ± olan kiÅŸinin polise haber verdiÄŸini ifade etti. Silah sesini duyduklarÄ±nda korktuklarÄ±nÄ± ve sokaktan uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Yusuf Acar ise, daha sonra sokaÄŸa geldiklerinde bir kiÅŸinin evde intihar ettiÄŸini Ã¶ÄŸrendiklerini belirtti.

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