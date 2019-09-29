Miss Turkey 2019 adayları kimler? İşte finalistler
Miss Turkey, Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-26 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Peki 2019 Miss Turkey adayları kimler?
"Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak.
Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.
MİSS TURKEY 2019 ADAYLARI
1 NUMARA SİMAY RASİMOĞLU
BOY: 1.88 YAŞ: 22
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU
2 NUMARA BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ
BOY: 1.80 YAŞ: 23
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
3 NUMARA MELİKE KANBUR
BOY: 1.78 YAŞ: 24
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
4 NUMARA HÜRAY ERTÜRK
BOY: 1.77 YAŞ: 20
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMARA DİLARA ÖZDEMİR
BOY: 1.77 YAŞ: 20
MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
6 NUMARA İDİL DOĞA ORAL
BOY: 1,76 YAŞ: 20
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
7 NUMARA SELİN KARAASLAN
BOY: 1.76 YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU
8 NUMARA ADA DEMİRELLİ
BOY: 1.76 YAŞ: 19
EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLU
BOY: 1.74 YAŞ: 20
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
10 NUMARA ALEYNA YAVAŞ
BOY: 1.70 YAŞ: 20
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ
11 NUMARA NAZLI CAN ÇETİN
BOY: 1.76 YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLU
BOY: 1.76 YAŞ: 18
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
13 NUMARA ELİF YAHYAOĞLU
BOY: 1.76 YAŞ: 24
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU
14 NUMARA SANDRA DENİZ KARSLI
BOY: 1.77 YAŞ: 19
SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
15 NUMARA TIFFANY İNCİ KURAK
BOY: 1.78 YAŞ: 23
MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ
16 NUMARA NURSENA ÖZCANLI
BOY: 1.78 YAŞ: 21
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA ECE DEMİRALP
BOY: 1.78 YAŞ: 21
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
18 NUMARA PELİN KAHRAMAN
BOY: 1.80 YAŞ: 23
HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ
BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
19 NUMARA BÜŞRA TURAN
BOY: 1.85 YAŞ: 20
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİ
BOY: 1.85 YAŞ: 22
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU