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29.09.2019 - 16:28 |

Miss Turkey 2019 adayları kimler? İşte finalistler

Miss Turkey, Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-26 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Peki 2019 Miss Turkey adayları kimler?

Miss Turkey 2019 adayları kimler? İşte finalistler

"Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak.

Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

 MİSS TURKEY 2019 ADAYLARI

1 NUMARA SİMAY RASİMOĞLU

Miss Turkey 2019 adayları kimler İşte finalistler




BOY: 1.88 YAŞ: 22

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU

2 NUMARA BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ

Miss Turkey 2019 adayları kimler İşte finalistler

 




BOY: 1.80 YAŞ: 23

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

3 NUMARA MELİKE KANBUR

Miss Turkey 2019 adayları kimler İşte finalistler


BOY: 1.78 YAŞ: 24

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

4 NUMARA HÜRAY ERTÜRK

Miss Turkey 2019 adayları kimler İşte finalistler


BOY: 1.77 YAŞ: 20

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

5 NUMARA DİLARA ÖZDEMİR

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BOY: 1.77 YAŞ: 20

MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

6 NUMARA İDİL DOĞA ORAL

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BOY: 1,76 YAŞ: 20

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

7 NUMARA SELİN KARAASLAN

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BOY: 1.76 YAŞ: 22

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

8 NUMARA ADA DEMİRELLİ

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BOY: 1.76 YAŞ: 19

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

 

9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLU

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BOY: 1.74 YAŞ: 20

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

10 NUMARA ALEYNA YAVAŞ

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BOY: 1.70 YAŞ: 20

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ

11 NUMARA NAZLI CAN ÇETİN

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BOY: 1.76 YAŞ: 19

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLU

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BOY: 1.76 YAŞ: 18

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

13 NUMARA ELİF YAHYAOĞLU

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BOY: 1.76 YAŞ: 24

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU

14 NUMARA SANDRA DENİZ KARSLI

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BOY: 1.77 YAŞ: 19

SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

15 NUMARA TIFFANY İNCİ KURAK

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BOY: 1.78 YAŞ: 23

MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ

16 NUMARA NURSENA ÖZCANLI

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BOY: 1.78 YAŞ: 21

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

17 NUMARA ECE DEMİRALP

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BOY: 1.78 YAŞ: 21

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

18 NUMARA PELİN KAHRAMAN

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BOY: 1.80 YAŞ: 23

HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ
BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

19 NUMARA BÜŞRA TURAN

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BOY: 1.85 YAŞ: 20

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİ

Miss Turkey 2019 adayları kimler İşte finalistler


BOY: 1.85 YAŞ: 22

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU

Beşiktaş'ta yol çöktü!İstanbul Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
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