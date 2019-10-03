03.10.2019 - 07:37 |
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir?
Miss Turkey 2019 finali dün akşam gerçekleşti. 20 güzel adayın yer aldığı Miss Turkey 2019'da Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir?
Miss Turkey 2019'un büyük finali dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı. 20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Yarışmanın birinciliğini Simay Rasimoğlu kazandı.
Güzeller arasından 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş ikinci seçilirken, 20 yaşındaki Büşra Turan ise üçüncü oldu.
SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?
Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" şeklinde konuştu.
22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu.
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