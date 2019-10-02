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02.10.2019 - 08:45 |

Miss Turkey finali saat kaçta? Miss Turkey 2019 finalistleri...

Miss Turkey 2019 finali için heyecan dorukta. Kraliçe kim olacak merak konusu. Türkiye'nin en güzel kızı olabilmek için yarışacak 20 finalist bu akşam podyuma çıkacak. Peki, Miss Turkey finali ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Miss Turkey 2019 finalistleri...

Miss Turkey finali saat kaçta? Miss Turkey 2019 finalistleri...

Miss Turkey 2019 finali bu akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Birbirinden güzel 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için podyumda boy gösterecek.

MISS TURKEY 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

Bu akşam yapılacak olan büyük final saat 20.00'de başlayacak. Miss Turkey finali Miss Turkey resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MISS TURKEY 2019 FİNALİSTLERİ

1 NUMARA SİMAY RASİMOĞLU

BOY: 1.88 YAŞ: 22 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU

Miss Turkey finali saat kaçta Miss Turkey 2019 finalistleri...

2 NUMARA BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ

BOY: 1.80 YAŞ: 23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

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3 NUMARA MELİKE KANBUR

BOY: 1.78 YAŞ: 24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

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4 NUMARA HÜRAY ERTÜRK

BOY: 1.77 YAŞ: 20 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey finali saat kaçta Miss Turkey 2019 finalistleri...

5 NUMARA DİLARA ÖZDEMİR

BOY: 1.77 YAŞ: 20 MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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6 NUMARA İDİL DOĞA ORAL

BOY: 1,76 YAŞ: 20 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

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7 NUMARA SELİN KARAASLAN

BOY: 1.76 YAŞ: 22 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

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8 NUMARA ADA DEMİRELLİ

BOY: 1.76 YAŞ: 19 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey finali saat kaçta Miss Turkey 2019 finalistleri...

9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLU

BOY: 1.74 YAŞ: 20 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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10 NUMARA ALEYNA YAVAŞ

BOY: 1.70 YAŞ: 20 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ

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11 NAZLI CAN ÇETİN

BOY: 1.76 YAŞ: 19 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLU

BOY: 1.76 YAŞ: 18 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

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13 NUMARA ELİF YAHYAOĞLU

BOY: 1.76 YAŞ: 24 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU

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14 NUMARA SANDRA DENİZ KARSLI

BOY: 1.77 YAŞ: 19 SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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15 NUMARA TIFFANY İNCİ KURAK

BOY: 1.78 YAŞ: 23 MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ

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16 NUMARA NURSENA ÖZCANLI

BOY: 1.78 YAŞ: 21 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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17 NUMARA ECE DEMİRALP

BOY: 1.78 YAŞ: 21 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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18 NUMARA PELİN KAHRAMAN

BOY: 1.80 YAŞ: 23 HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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19 NUMARA BÜŞRA TURAN

BOY: 1.85 YAŞ: 20 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİ

BOY: 1.85 YAŞ: 22 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU


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