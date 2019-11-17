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17.11.2019 - 20:21 | | AA

MİT bugün yakalamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı

Türk güvenlik güçleri, YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da düzenlediği bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladığı bilgisine ulaştı.

MİT bugün yakalamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 18 sivilin şehit olduğu bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin tespiti ve yakalanması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

Failin tespit edilmesinde, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde güvenliğin sağlanması için yerel unsurlardan oluşturulan sivil polis yapılanması ile jandarmanın, önemli rol aldığı öğrenildi.

Eylemin hemen ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli "Hyundai Starex" marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin, dün gece gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

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