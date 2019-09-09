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09.09.2019 - 20:40| DHA

MİT destekli operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman ve Mardin'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polis ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bombalı eylem hazırlığındaki teröristle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

MİT destekli operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman ile Mardin MİT ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Batman'da keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içerisinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T. ile birlikte, terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A. ve U.E. yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.

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