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08.11.2019 - 14:31 | | DHA

'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı

ANTALYA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.Ö. ile sevgilisi A.S., polis tarafından yakalandı. Çiftin, bir kişinin 650 bin liralık dairesini baskı yaparak almaya çalıştığı, iki kişiyi de yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürüldü.

'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı

Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, MİT mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi. Şikâyetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.Ö. ile kendisine yardım eden sevgilisi A.S.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekâletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu, şüphelilerin iki kişiyi de 20 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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