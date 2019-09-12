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12.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon

“Terörle kaynağında mücadele” konseptiyle özellikle Irak’ın kuzeyinde nokta operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon

MİT ve TSK, 19 Ağustos’ta PKK’nın Kandil’deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak operasyon gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, operasyonda imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Pelşin Tolhildan” kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK’nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi “Dr. Jiyan Garzan” kod adlı Saliha Kaytar’ın da bulunduğu belirlendi. 1999-2003 arasında sözde PKK/KCK Başkanlık Konseyi’nde yer alan Tural’ın bu yıl itibarıyla, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi’nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Kaytar’ın ise Dicle Üniversitesi’nde tıp eğitimi almasının ardından 1993’te PKK/KCK’ya katıldığı, 2006-2009 dönemlerinde PKK/KCK’nın PJAK sorumlusu olarak Rusya’da faaliyet gösterdiği, mart 2011’de, Kandil Alanı’nda bulunan hastanede cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi.

5 terörist etkisiz

Öte yandan Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK’lı terörist, Hakkari Çukurca’daki operasyonlarda da 1’i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirtildi. 

KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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