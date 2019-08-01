MİT yeni kalesine taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut’ta inşaatı tamamlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Atatürk, 1925 sonunda, gelişmiş devletlerdekine benzer, çağdaş bir istihbarat örgütünün kurulması talimatını vermiş, Avrupa ülkelerinde eğitilen kadroların da katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kurulmuştu. 22 Temmuz 1965’te ise TBMM’de kabul edilen kanunla devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan kurumun adı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olarak değiştirilmişti. İlk binası Hacı Bayram Camii bölgesinde yer alan ve yıllar içinde çeşitli nedenlerden dolayı pek çok kez yer değiştiren MİT, 1970’li yıllarda Yenimahalle’deki mevcut adresine taşınmıştı.

MİT’in Yenimahalle’deki binası yıllar içinde yerleşim bölgesinde konutların arasında kalmış; bu durum hem güvenlik açığı yaratır hale gelmiş hem de artık MİT’in ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştı. Ocak 2012’de MİT’in kapılarını gazetecilere açan MİT Başkanı Hakan Fidan, bu durumu, gazetecilere, “Bu kampus küçük geliyor, taşınacağız” diyerek duyurmuştu. Fidan’ın bahsettiği taşınma için hazırlanan plana göre Etimesgut’ta Zırhlı Birlikler’e ait arazide, MİT’e büyük bir alan tahsis edilecek, MİT’in yeni binası 2015’te bitirilecek; 2017’de ise yerleşim tamamlanacaktı. Ancak, MİT’in söz konusu arazideki inşaatı bu yıl bitirilebildi. Önümüzdeki aylarda MİT, yaklaşık 50 yıldır hizmet verdiği Yenimahalle’deki ana karargâh binasından taşınmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış inşaatı tamamlanan, iç inşaatı ise bitmek üzere olan MİT’in yeni karargâhını dün ilk kez ziyaret etti. Öğlen 12.40 civarı helikopterle alana gelen Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Binada incelemelerde bulunan Erdoğan, 1.5 saati aşan ziyaretinde son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi aldı.

Yenimahalle’ye yeni adliye

MİT’in terk edeceği Yenimahalle’deki arazisinin ise Adalet Bakanlığı’na bırakılacağı konuşuluyor. Ankara’nın yeni adliye binasının da bu arazi üzerine yapılacağı ifade ediliyor.

Havalimanı bile var

Zırhlı Birlikler’in eski arazisindeki alana yapılan MİT’in yeni karargâhı “kale binası” olarak tanımlanıyor. 5 bin dönümlük alana inşa edilen yeni yerleşkenin etrafında bir yapı bulunmuyor. Etrafı yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili yerleşkede yer alan binalar dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı. Korunaklı arazi üzerine yatay mimaride inşa edilen karargâhta ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı bir poligon ve ayrıca bir VIP havalimanı yer alıyor. Kızılay’da bulunan ve TBMM ile İçişleri Bakanlığı’nın da yer aldığı kavşakta konumlanan Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının da kısa süre sonra bu araziye taşınması bekleniyor. Böylece tüm güvenlik kurumlarının, tek merkezden faaliyetlerini yürütmesi planlanıyor.