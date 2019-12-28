MİT’in yeni karargâh binası açılıyor

TBMM’de 1965’te kabul edilen 644 sayılı Kanun’la devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ilk binası Hacı Bayram Camii bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde çeşitli nedenlerden dolayı pek çok kez yer değiştiren MİT, son olarak Gençlik Parkı’nın karşısındaki Vakıflar Binası’na; ardından 1970’li yıllarda Yenimahalle’deki mevcut adresine taşınmıştı.



Yerleşimin ortasında kaldı



MİT’in Yenimahalle’deki binası yıllar içinde yerleşim bölgesinde konutların arasında kalmış; bu durum hem güvenlik açığı yaratır hale gelmiş hem de artık MİT’in ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştı. Hazırlanan yeni plana göre Etimesgut’ta Zırhlı Birlikler’e ait arazide, MİT’e büyük bir alan tahsis edilecek, MİT’in yeni binası 2015’te bitirilecek; 2017’de ise yerleşim tamamlanacaktı. Ancak inşaat 2019’da bitirilebildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzdaMİT’in yeni kale binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu. Erdoğan, 1,5 saati aşan ziyaretinde son teknoloji kullanılarak inşa edilen binanın teknik donanımı ile ilgili bilgi almıştı. 50 yıldır hizmet verdiği Yenimahalle’deki ana karargâh binasından taşınan MİT’in yeni binasının açılışı da 2020 yılının ikinci haftası Erdoğan tarafından yapılacak. Açılışın 6 Ocak Pazartesi yapılması planlanıyor.

Kızılay’da bulunan ve TBMM ile İçişleri Bakanlığı’nın da yer aldığı kavşakta konumlanan Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının da kısa süre sonra son teknolojiyle donatılan bu araziye taşınması bekleniyor.



Dinlemeye karşı özel tasarım



5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yeni yerleşkenin etrafında başka herhangi bir yapı bulunmuyor. Etrafı yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili yeni yerleşkede yer alan binalar, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı. Korunaklı arazi üzerine yatay mimaride inşa edilen karargâhta ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı bir bölüm ve ayrıca bir VIP havalimanı yer alıyor.