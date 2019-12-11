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11.12.2019 - 17:38 | | DHA / AA

Mobilya atölyesindeki yangın kontrol altına alındı

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangınitfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mobilya atölyesindeki yangın kontrol altına alındı
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
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Kent merkezi Acılık mevkisi On Temmuz Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının, binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine bu evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.

Bu arada Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de desteğiyle alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

 

 

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