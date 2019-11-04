MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemModern ve standart nüfus müdürlükleri
04.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Modern ve standart nüfus müdürlükleri

Nüfus müdürlüklerini yenileme çalışması başlatıldı

Modern ve standart nüfus müdürlükleri

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenilenecek. Bu sayede ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası, Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında yeniden tasarlandı. Böylece yeni konsept ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşlara daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında “3’ü Bir Yerde Uygulaması” kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

Günde 250 bin kişi

Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla artan işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderildi, nüfus müdürlüklerinin teknik altyapısı geliştirildi.

Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemler yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenilemek için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir fatura ile gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor. 

 

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika! Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

Sıradaki Haber