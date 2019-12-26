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26.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Montrö delinmez ise rahatsız etmez’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp, Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?” dedi.

‘Montrö delinmez ise rahatsız etmez’


Bahçeli, özellikle 7 Mayıs 2011’de İstanbul’da yaptığı konuşmanın videosunun paylaşıldığına işaret ederek, şunları söyledi: “CHP’liler, FETÖ’cüler, İP’çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar. Bizim açıklamalarımızı CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün beğenmesini ve takdir etmesini zaten beklemiyoruz. Aksi halde kendimizden şüphe ederiz. Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. Kanal İstanbul projesini, ‘yaptırmam, yapamazsınız’ diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan. CHP ne yapmak istiyor, nereye ulaşmayı amaçlıyor?” Bahçeli, ayrıca “Kanal İstanbul projesine yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst, hesapsız her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
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