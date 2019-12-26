‘Montrö delinmez ise rahatsız etmez’



Bahçeli, özellikle 7 Mayıs 2011’de İstanbul’da yaptığı konuşmanın videosunun paylaşıldığına işaret ederek, şunları söyledi: “CHP’liler, FETÖ’cüler, İP’çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar. Bizim açıklamalarımızı CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün beğenmesini ve takdir etmesini zaten beklemiyoruz. Aksi halde kendimizden şüphe ederiz. Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. Kanal İstanbul projesini, ‘yaptırmam, yapamazsınız’ diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan. CHP ne yapmak istiyor, nereye ulaşmayı amaçlıyor?” Bahçeli, ayrıca “Kanal İstanbul projesine yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst, hesapsız her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.