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07.09.2019 - 20:35| AA

Moskova-Kiev arasındaki esir değişimine Türkiye'den övgü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimini Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Moskova-Kiev arasındaki esir değişimine Türkiye'den övgü

Sözcü Aksoy, iki ülke arasında bugün gerçekleşen esir değişimi hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, tarafları, yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutladı.

Aksoy, "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bugün gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Eş zamanlı uçaklar

Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun değişimi yapılmıştı.

Kerç Boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu Rus ve Ukraynalı esir ile tutukluların değişimi gerçekleştirilmişti.

Eş zamanlı olarak Moskova ve Kiev'den kalkan Ukrayna ve Rus uçakları taşıdıkları tutukluları ülkelerine getirmişti.

Moskova'daki Vnukova Havalimanı ve Kiev’deki Borispol Havalimanı'nda esir ve tutuklar aileleri ve yakınları tarafından karşılanmıştı.

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