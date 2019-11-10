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10.11.2019 - 10:37 | | DHA

Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı

Edirne'de A2 Teker Motor Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıl dönümünde, motorlarıyla Atatürk'ün ölümü saati 09.05 koreografisi oluşturarak andı.

Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı
Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı
Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı
Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yılında, Edirne A2 Teker Motor Sporları Kulübü üyeleri bir araya gelerek andı. Edirne Tren Garı'nda motorlarıyla buluşan 35 motosiklet tutkunu, Atatürk'ün gözlerini dünyaya yumduğu saat 09.05'te sonsuzluk 09.05 koreografisi oluşturup, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Etkinliğe katılanlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak Ata'yı andı.

Edirne A2 Teker Spor Kulübü Başkanı Alper Doğruöz, "Yaptığımız Atatürk koreografisiyle de gençlere bir şeyler bırakmak istedik. Koreografimizde o hiç sevmediğimiz 09.05'i gösteren saati ve Ata'mızın bizim için sonsuzca yaşadığını temsil eden sonsuz işaretini yaptık. Atatürk posteri ve şanlı bayrağımızı da unutmadık. Biz her zaman Ata'mızın izindeyiz" dedi.

Motorcu Selda İnanç ise "Bu etkinlikte hem motosikleti sevdirmek istedik hem de ölümsüz Ata'mızı da burada saat 09.05'i gösteren saati yaparak tüm Türkiye'ye örnek olmak istedik. Ata'mız yüreğimizde, hepimiz Atatürk'ün izinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

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