Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları
Milyonlarca araç sahibinin yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda zamlanacak. Her yıl düzenlenen vergi ve harç ücretleri yeni yıldan itibaren % 22,58 oranında artacak. Bu oran kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergiside artacak. Peki 2020 yılında Motorlu Taşıt Vergisini hangi araç ne kadar ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerlendirme oranı % 22,58 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda çeşitli vergi ve harçlarda bu tutar oranında zam yapılması öngörülüyor. Ocak ayına yaklaşılırken milyonlarca araç sahibi yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanması ile 2020 yılından itibaren ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları araştırılmaya başlandı. Peki 2020 yılı içerisinde hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.
01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.
2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 861 lira
2020 MTV’si: 1055 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1499 lira
2020 MTV’si: 1837 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2647 lira
2020 MTV’si: 3245 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 4170 lira
2020 MTV’si: 5112 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 600 lira
2020 MTV’si: 735 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1124 lira
2020 MTV’si: 1377 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2068 lira
2020 MTV’si: 2534 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 3211 lira
2020 MTV’si: 3936 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 336 lira
2020 MTV’si: 411 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 652 lira
2020 MTV’si: 799 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 1218 lira
2020 MTV’si: 1493 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 1218 lira
2020 MTV’si: 1493 lira