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05.11.2019 - 12:33 |

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları

Milyonlarca araç sahibinin yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda zamlanacak. Her yıl düzenlenen vergi ve harç ücretleri yeni yıldan itibaren % 22,58 oranında artacak. Bu oran kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergiside artacak. Peki 2020 yılında Motorlu Taşıt Vergisini hangi araç ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerlendirme oranı % 22,58 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda çeşitli vergi ve harçlarda bu tutar oranında zam yapılması öngörülüyor. Ocak ayına yaklaşılırken milyonlarca araç sahibi yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanması ile 2020 yılından itibaren ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları araştırılmaya başlandı. Peki 2020 yılı içerisinde hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 1055 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak İşte 2020 zamlı MTV oranları

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1837 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak İşte 2020 zamlı MTV oranları

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1377 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak İşte 2020 zamlı MTV oranları

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira

 

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
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