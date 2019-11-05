Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak! İşte 2020 zamlı MTV oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerlendirme oranı % 22,58 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda çeşitli vergi ve harçlarda bu tutar oranında zam yapılması öngörülüyor. Ocak ayına yaklaşılırken milyonlarca araç sahibi yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanması ile 2020 yılından itibaren ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları araştırılmaya başlandı. Peki 2020 yılı içerisinde hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1377 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira